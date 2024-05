Paraplégico, ator de ‘Justiça 2’ relata sufoco com tragédia no RS

Luciano Mallmann, que está no ar em Justiça 2, série do Globoplay, mora em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que atualmente enfrenta a maior tragédia climática de sua história, com quase 90% das cidades do estado afetadas.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o ator, que é paraplégico, relatou que ficou preso no 11º andar de um edifício na capital gaúcha, sem luz por dois dias, e precisou encontrar alternativas para deixar o prédio no qual reside, no Centro Histórico, para se deslocar para São Paulo, nas condições que vive.

"Coração partido"

"Esperando pra embarcar depois de duas noites com uma vela. As escadas de dez andares que precisei descer, a equipe que me ajudou. (…) Coração partido e pedindo sol para minha gente", lamentou o ator de Justiça 2, que revelou que seu bairro foi um dos mais atingidos pela enchente.

"O meu prédio não foi alagado, por ficar numa parte mais alta, mas a uma quadra para baixo, na região onde ficam o Mercado Público, a Casa de Cultura Mario Quintana, a Praça da Alfândega, está tudo alagado. Porto Alegre só tem uma entrada e uma saída ativa, por enquanto, de modo que a saída da capital gaúcha estava totalmente engarrafada. Agora, eu estou em São Paulo, em segurança", disse Luciano Mallmann, que descreveu um pouco do caos vivenciado pelo povo da região sul-rio-grandense.

"É muito triste de verdade o que está acontecendo, como todo mundo está vendo pela televisão, pela internet, aí o tempo todo. É muita gente desabrigada, bairros inteiros destruídos, muita gente que eu conheço perdeu tudo. O ponto positivo disso tudo, se é que tem um ponto positivo, é que o povo gaúcho é muito forte, muito unido, muito solidário", declarou.

