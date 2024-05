Antes e depois: Ex-BBB Thalyta Alves mostra resultado de lipoaspiração

Divulgação/ Globo - Instagram Thalyta

Thalyta Alves, aos 26 anos, revelou os resultados de sua lipoaspiração 90 dias após o procedimento. A ex-BBB optou por realizar a cirurgia logo após sua saída da casa mais vigiada do Brasil. O cirurgião responsável por sua transformação compartilhou as imagens, destacando a satisfação da cliente com o resultado.

Antes da lipoaspiração, Thalyta já havia passado por diversos procedimentos estéticos. Entre eles, uma harmonização facial que incluiu toxina botulínica, preenchimento na mandíbula, olheiras e queixo.

Além disso, a ex-participante do BBB 24 optou por corrigir detalhes em seu rosto através de ultrassom microfocado e bioestimuladores de colágeno, evidenciando sua busca por uma estética que condiz com suas expectativas e padrões de beleza.

Os registros compartilhados nas redes sociais não só revelam a transformação física de Thalyta, mas também lançam luz sobre as tendências e práticas comuns entre personalidades públicas em relação à estética.

