Madonna: Areia da praia e copos usados em show são vendidos por até R$ 2 mil

O show da Madonna na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, teve grande repercussão, aos cofres públicos, houve um retorno de R$ 300 milhões. Mas, quase 15 dias depois, ainda há quem queria lucrar com o evento. Sites nacionais e estrangeiros estão vendendo itens que marcam passagem da Rainha do Pop pelo Brasil. Copos, pôsteres, produtos comemorativos, DVDs e até capa de jornal veiculado no dia do show.

Um dos itens mais 'curiosos' é uma porção de areia da Praia de Copacabana. De acordo com o anúncio, os fãs podem pagar US$ 8,99 dólares (cerca de R$ 46 reais) pelo pacote. Outro anúncio mostra um copo exclusivo, entregue a quem esteve na área VIP, pelo preço US$ 480 dólares (ou quase R$ 2,5 mil).

Há também uma grande oferta de DVDs do show que sai por cerca de US$ 60 dólares, ou R$ 300.

Os batons da marca Carmed, que eram distribuídos de graça nas farmácias do Rio está saindo por quase R$500 reais.

Aos interessados, tem também diversos jornais e revistas que noticiaram o show. Um deles é uma edição do jornal EXTRA datada de 4 de maio. Ainda estão a venda capas da revista Veja e da Billboard.