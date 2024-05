Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (20/5)

PRIVILEGIADOS E VULNERÁVEIS



Data estelar: Sol ingressa em Gêmeos; Lua Vazia em Libra.



Observa minuciosamente, sem máscaras, tua relação com a vulnerabilidade, para verificar o quanto de amor a humanidade te inspira ou o quanto tu te deixas cair na tentação de ser uma presença predadora das vulnerabilidades diversas que açoitam nossa humanidade.



Protegerias tu a vulnerabilidade de todos os olhares e anseios predadores? Ou serias tu uma presença predadora que se aproveita da vulnerabilidade para levar vantagem, ou até lesar a pessoa vulnerável?

Em todo ser humano existe esse dilema, e a maneira como vai se resolvendo determina se a pessoa vai ser predadora ou se vai, minimamente, contribuir para que as vulnerabilidades sejam protegidas, pela mera razão de que toda existência é sagrada, e de que a Vida de nossas vidas se manifesta igualmente nos privilegiados e nos vulneráveis.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A mente nunca irá parar de fazer conjecturas, e nem todas levarão sua alma a um lugar de esclarecimento, há muitos becos sem saída na mente, especulações que se alimentam de si mesmas, misturadas com as que são orientadoras.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



A qualidade de vida não se mede pelo que você tem, mas pela maneira com que você desfruta tudo que tiver. É na relação de sua alma com o cenário em que existe que se define a qualidade de vida, do dia a dia.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Imagine sua presença como um organismo que irradia a Vida, beneficiando as pessoas com que você se relaciona, sejam essas próximas ou distantes. É hora de servir e facilitar, e de também você se servir de sua parte.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Os sacrifícios não precisam ser atitudes sofridas, porque se o forem melhor nem os praticar. A vontade de ajudar, de ser útil e facilitar a carga que outras pessoas levam nas costas, isso é motivo de alegria para a alma.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



As conexões sociais são úteis em diversos aspectos, muito mais ainda quando há interesses específicos em comum que apontam à necessidade de as forças se unirem para proteger, incentivar e administrar esses interesses.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Para frente e para cima, porque a fila anda e não há tempo a perder, seria uma enorme negligência deixar passar a oportunidade de expressar o melhor de si. Dedique seu tempo a colocar em prática o que souber fazer.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



É melhor quando as perspectivas se ampliam e o espírito de aventura toma conta do cenário, porque assim você não se detém mais sobre o que não pode ser solucionado e segue o jogo da vida. Em frente e para cima.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Os desafios são excitantes, mas a experiência comprova que há excitações que é melhor deixar na imaginação do que praticar, porque os resultados não seriam tão satisfatórios quanto na imaginação. Escolhas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



A qualidade das pessoas que você mantém mais próximas define grande parte da qualidade de sua experiência de vida também. Neste momento, a presença de algumas pessoas em particular comprova essa afirmação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Ou você faz algo útil e serve às pessoas como facilitadora de toda a situação, ou você se serve da situação e satisfaz seus planos egoístas, ou talvez, um pouco das duas atitudes ao mesmo tempo. Assim são as coisas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Expresse de forma transparente seus anseios, coloque em prática tudo que seja necessário nesse sentido, porque, que outra coisa mais importante haveria para fazer do que você ser favorável ao seu próprio destino?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



A vida, com seus eternos mistérios, soluciona o que nossa racionalidade condenaria à fogueira eterna. Quanto mais você se entregar, confiante, a esses mistérios, mais benefícios você colherá ao longo do caminho.