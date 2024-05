Ex-participante do ‘BBB 24’ revela dívidas e teme prisão

Juninho, do 'BBB 24' - (crédito: Reprodução/Globoplay)

Juninho, ex-participante do BBB 24, não conquistou as mesmas oportunidades dos de alguns colegas do reality show da Globo, e recentemente retomou os trabalhos como motoboy. Sincero, ele confessou que está tentando sobreviver financeiramente.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, o carioca lamentou a escassez de novos trabalhos após a passagem na casa mais vigiada do Brasil. "Existem muitas parcerias interessadas na visibilidade, mas financeiramente a coisa não é tão simples assim. Muita coisa vem tentando ser construída, e ainda não aconteceu, infelizmente", disse.

"Não perco a esperança"

Juninho, então, entregou que mesmo com a dívidas, está empenhando em não se tornar um ex-BBB presidiário. "Não perco a esperança. O trabalho pra mim nunca foi uma dificuldade. Tenho exercido um pouco das tarefas que já tinha exercido antes, pensando em pagar as contas, se não daqui a pouco serei um ex-BBB preso. E vou tentando achar oportunidades de publicidade e construindo a minha identidade", explicou.

O ex-participante, por sua vez, enalteceu a função de motoboy, apesar dos desafios diários vivenciados. "É algo que até gosto de fazer, mas sei que é um trabalho difícil, perigoso e, obviamente, não quero me aposentar desta forma", pontuou.

