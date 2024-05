Após morrer em ‘Renascer’, ator surge em ‘No Rancho Fundo’

Na primeira fase de Renascer, Evaldo Macarrão interpretou o inesquecível Jupará, um dos melhores amigos de José Inocêncio (Humberto Carrão). Durante a passagem de tempo na novela, entretanto, o personagem morreu.

Felizmente, em breve, Evaldo Macarrão estará de volta às telinhas, desta vez, com um personagem bem diferente na novela No Rancho Fundo. Na trama, ele será Tôim Feitosa, dono de um bar que fará sociedade com Artur (Túlio Starling), Caridade (Clara Moneke) e Quinota (Larissa Bocchino).

Tôim resistirá, especialmente, às ideias de Caridade, que sonha em abrir seu restaurante no local. De acordo com informações da coluna Play, do Jornal O Globo, a estreia do ator na trama está prevista para o próximo mês.

Evaldo Macarrão como Tôim Feitosa em ‘No Rancho Fundo’ (Foto: Paulo Barros/Globo)

É importante destacar que, além de "No Rancho Fundo", Evaldo Macarrão também estará em "Pablo e Luisão", uma série de Paulo Vieira para o Globoplay. Ele interpretará Erezinho, um vendedor de maconha que não consome e nem entende nada sobre a erva.

