Thereza Falcão é demitida da Globo após fracasso de ‘Elas por Elas’

Thereza Falcão foi dispensada do time de autores fixos da Globo. A autora não teve seu contrato renovado com a emissora, cerca de um mês após o fim do remake de Elas por Elas (2023), assinado em parceria com Alessandro Marson.

Segundo informações do jornal O Globo, apesar de não ter tido seu vínculo renovado com a emissora, ela está disponível para novos trabalhos em plataformas de streaming, e pode fazer seu retorno à emissora com o regime de contrato por obra, que passou a ter sido adotado pela casa.

Na Globo, Thereza Falcão presto serviços por cerca de 20 anos, e foi autora titular de outras duas novelas: Novo Mundo (2017) e Nos Tempos do Imperador (2021).Além disto, ela foi responsável pela equipe de roteiristas de programas infanto-juvenis da emissora, como: Sandy & Junior (1999-2002), Bambuluá com Angélica (2000-2001) e Sítio do Picapau Amarelo (2001-2007).

Apesar do resultado de sucesso em sua primeira novela, Novo Mundo, Thereza não repetiu o feito nas duas obras seguintes, e emplacou as duas obras de menor audiência do horário. O reboot de Elas por Elas, inclusive, assumiu o título de pior desempenho no Ibope desde a inauguração da faixa, na década de 1970.

O post Thereza Falcão é demitida da Globo após fracasso histórico de ‘Elas por Elas’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.