Gracyanne revela busca por ajuda após separação de Belo: "A cabeça pira"

Gracyanne Barbosa utilizou as redes sociais neste último domingo (19), e desabafou sobre a atual fase da vida pessoal, assolada pelo fim do casamento com Belo, após 16 anos juntos.

Através da caixinha de perguntas nos stories do Instagram, a musa fitness foi questionada sobre como tem lidado com o fim de seu casamento com o cantor. "O que você faz para te ajudar a se reerguer nessa fase difícil?", questionou uma seguidora.

"Me aproximei mais de Deus, busquei ajuda, estou sempre rodeada de amor, focando no meu trabalho e projetos, passei a ouvir mais músicas/reflexões. Estou tentando manter o equilíbrio psicológico e assim, seguir com os meus propósitos!", iniciou Gracyanne Barbosa.

"A cabeça pira"

Na sequência, a influenciadora descreveu que o divórcio com o cantor não foi a única coisa que a deixou abalada. "Separação, enchente no RS [Rio Grande do Sul] e outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se eu ficar parada me lamentando, a cabeça pira!", completou.

O post Gracyanne Barbosa revela busca por ajuda após separação de Belo: "A cabeça pira" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.