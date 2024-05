Jojo Todynho rebate críticas após descobrirem que ela fuma

Jojo Todynho, aos 27 anos, respondeu às críticas sobre seu hábito de fumar, defendendo sua liberdade pessoal. Em seus Stories do Instagram, a cantora enfatizou que não se incomoda com a opinião alheia: "Quero deixar um recado aqui para o povo que estava no direct querendo me pregar moralidade. Gente, deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu". Ela reforçou que nunca escondeu esse hábito, mesmo frequentando a igreja: "Nunca escondi".



Apesar de sua postura confiante, Jojo revelou que tem planos de parar de fumar e de consumir bebidas alcoólicas, destacando seu comprometimento com sua saúde: "Tem gente que não bebe, que não fuma e faz coisa até que o diabo duvida, então deixa que uma hora eu paro".

Ela enfatizou que seguirá seu próprio ritmo e processo: "Eu vou fazer tudo no meu processo, eu não faço nada conforme o achismo dos outros. Isso se chama personalidade". Jojo encerrou seu desabafo reforçando sua independência e confiança em suas escolhas.

"O que as pessoas vão achar ou deixar de achar, isso aí é um problema delas. Elas que se resolvam com elas". A cantora, conhecida por sua autenticidade e franqueza, reiterou sua postura de não se deixar influenciar pelo julgamento alheio, mantendo sua liberdade e personalidade em primeiro lugar.

