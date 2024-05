Brasas festival promete mais de nove horas de churrasco e cerveja

A quarta edição do evento Brasas Festival reúne 30 mestres churrasqueiros neste domingo (26/5). Serão servidos os mais diversos cortes de carnes no evento que promete nove horas de open bar e open food.

No Brasas Festival deste ano, serão assadas mais de sete toneladas de carne em fogo de chão, pit-smoker, parrillas argentinas e brasa. Cada mestre churrasqueiro ficará responsável por uma praça na qual servirá um corte de carne e um acompanhamento para harmonizar com o assado.

O mestre churrasqueiro Jefferson Faustino conta o que irá preparar no evento: “Vou entregar uma costela desmanchada, assada por mais de dez horas, acompanhada de purê de mandioca e um queijo sensacional!”. Jefferson espera agradar o paladar do público brasiliense que, de acordo com o vhef, é o melhor. “Família e grupo de amigos fazem questão de elogiar o chef e a equipe, é muito gratificante”, diz. “Se protejam contra o sol, bebam muita água e divirtam-se no melhor festival de carnes da cidade”.

Diego Argentino fica responsável por um varal de frango e linguiça artesanal, Moisés traz o cordeiro patogênico e Jeferson Faustino vai assar costela no fogo de chão. Já Jonathan Alecrim ficará responsável pelo pulled pork e Carol Armênio, pela picanha. Pirarucus estão na proposta de Helvécio e a costelinha é tarefa de Lucão BBQ, enquanto Bethoven Picui propõe um coxão mole de sol.





Serviço

Brasas Festival 4ª edição

Domingo (26/5), das 11h às 20h, no estacionamento 7 do Parque Da Cidade. Ingressos disponíveis na plataforma Digital Ingressos a partir de R$320 (Todos os ingressos dão direito ao open food com mais de 30 estações de churrasco, além do open bar de cerveja, whisky, vodka, gin, refrigerante, suco e água).