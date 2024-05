Band adquire direitos de remake de novela mexicana exibida no SBT

Divulgação Laura Londoño e William Levy protagonizaram 'Café com Aroma de Mulher'

A Band está planejando oficializar o retorno da exibição de novelas em sua grade de programação. Em meio aos rumores que surgiram em torno da retomada das produções turcas, a emissora escolheu uma produção colombiana: Café com Aroma de Mulher.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, a rede da família Saad escolheu o remake protagonizado por Laura Londoño e William Levy, e assinará o contrato para adquirir os direitos de exibição nos próximos dias.

O remake de Café com Aroma de Mulher foi produzido em meados de 2021, pela RCN, em distribuição para a Telemundo, nos Estados Unidos, tendo sido a terceira adaptação da obra homônima de 1994 – e exibida em três ocasiões no Brasil pelo SBT, em 2001, 2005 e 2014. A produção, inclusive, está disponível no catálogo da Netflix, com seus 88 capítulos na íntegra.

Em tempo, a Band deixou de transmitir novelas desde o ano passado, após o fim do folhetim português Valor da Vida (2019), da TVI, em setembro de 2023. O espaço, aliás, foi cedido para a exibição de séries, atualmente com Vikings, de segunda à sexta-feira, na faixa das 22h.

