Projeto de dança promove intercâmbio entre Brasil e África

Reprodução/Foto do espetáculo do projeto Ritmo e Regeneração - (crédito: nityama_macrini)

O projeto Ritmo e Regeneração vai reunir profissionais da dança de Moçambique e do Brasil em um intercâmbio internacional que busca unificar diferentes culturas a partir da dança africana contemporânea.

Além do intercâmbio, o projeto oferece uma oficina de aulas de dança começando em junho para diferentes públicos, desde os iniciantes até os mais familiarizados com a atividade. Práticas de Dança Contemporânea e Improvisação, uma das oficinas da programação, é aberta para todos os públicos e será realizada por Luiz Gusmão do dia 3 de junho a 4 de julho, todas terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30. Lenna Siqueira é responsável pela oficina Aula de Afro Contemporâneo, que ocorre dos dias 3 de junho a 5 de julho, às quartas-feiras, das 12h15 às 13h45.

Cris Cantarino foi o artista que idealizou o projeto no Distrito Federal. Junto na direção de assistência de cena está o bailarino e coreógrafo moçambicano Idio Chichava. Ritmo e Regeneração conta com ensaios em Brasília correspondentes aos cursos. O espetáculo contemporâneo de dança africana acontece no segundo semestre deste ano.





Serviço





Inscrições já abertas em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesryASz1yYdxXXf3ha6oJ6qjHFZVZU9Qhgb3N_lYqqTdEvgg/viewform . Até o dia 30 de maio de 2024

Mais informações no Instagram: @ritmoeregeneracao.