Juliana Xavier revela bastidores de cenas de sexo com Murilo Benício em ‘Justiça 2’

Juliana Xavier interpretou Luara, um dos papéis de destaque de Justiça 2, série do Globoplay, que chegou ao fim na última quinta-feira (24). A atriz, que fez seu retorno aos Estúdios Globo após um período de quase oito anos, causou repercussão pela cenas de sexo com atores como Murilo Benício e Marcello Novaes.



Em entrevista ao jornal O Globo, a artista revelou como foi o clima para as gravações íntimas, nos bastidores da trama. "A gente teve uma preparação chamada coordenação de intimidade. Então, assim como as cenas de luta são coreografadas, as cenas de intimidade também são, para que fiquem perfeitas e tudo corra bem. Não é o tipo de cena que eu costumo fazer todo dia, mas foi mais um take de gravação, foi mais um dia de trabalho normal", disse ela.

Juliana Xavier, por sua vez, rasgou elogios aos atores com quem contracenou para as cenas de sexo em Justiça 2. "Todas as pessoas com quem eu cruzei foram maravilhosas. Eu senti muita generosidade das pessoas que me receberam ali. Isso me deu muita tranquilidade e segurança para viver a Luara. A equipe toda era muito afinada e o clima no estúdio, de muito cuidado e de calma no executar", afirmou.

No ar na 11ª temporada de Reis, na Record, a atriz classificou seu papel em Justiça 2 como um dos mais desafiadores da carreira. "A Luara foi diferente de tudo o que eu já fiz. Todas as personagens são diferentes, mas a Luara foi a mais diferente de todas. Eu pude investigar um lugar muito inédito na minha vida", declarou.

