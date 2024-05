Tim Music Rio fecha em domingo de festa e chuva

Rio de janeiro — Desta vez a chuva não deu trégua. O Tim Music Rio, festival gratuito na praia de Copacabana, teve o segundo dia de apresentações marcado pelo tempo fechado e shows intensos e emocionantes. Sejam gotas caindo do céu, dos olhos ou até de suor, o evento teve um domingo (26/5) marcado pela água.

O autointitulado maior festival gratuito brasileiro, trouxe dois shows para públicos muito distintos no dia de encerramento do primeiro final de semana. Enquanto Diogo Nogueira comandava uma ode ao samba carioca na homenagem à Beth Carvalho, Gloria Groove mostrava porque é um fenômeno pop que já ultrapassa as fronteiras brasileiras. Mesmo distintos, ambos fizeram a mesma coisa: botaram os cariocas para dançar debaixo se chuva.

Os shows

Uma das atrações mais especiais e locais do Tim Music Rio de 2024 foi o show em homenagem à sambista Beth Carvalho, um dos maiores nomes da música carioca e nacional, precursora do importante movimento do Cacique de Ramos. O escolhido para a tarefa foi Diogo Nogueira, que também convidou a jovem Marvvila e a já consolidada Roberta Sá.

A apresentação começou da mesma forma que o Rio no domingo: fria. Porém, aos poucos, os grandes sucessos do samba foram soltando os espectadores que terminaram o show mostrando o samba no pé. Cada etapa do show homenageava uma parte da carreira da cantora, passando pelos os sucessos de publico, as relações com as escolas de samba e os grandes amigos que fez pelo caminho. Beth morreu em 2019, aos 72 anos.

O interessante do samba é que a maioria dos sambistas interpreta grandes músicas de outros artistas. Por isso, a homenagem virou uma grande festa de hits históricos. Cartola, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal e Arlindo Cruz foram citados e a noite que seria apenas de Beth se tornou sobre a caminhada do samba que perpassa gerações e até hoje é capaz de esquentar mesmo um público de capa de chuva.

Na sequência, Gloria Groove assumiu o palco com uma apresentação completa. Banda, bailarinos, mais de cinco trocas de figurino, pirotecnia e um show recheado de sucessos. A drag queen mostrou porque é tão requisitada na atualidade. Ela trouxe a essência do pop brasileiro, uma mistura de estilos regionais e menos aclamados com a roupagem da música pop internacional. Do funk, ao brega, passando pelo samba, e o eletrônico, tudo isso estava no caldeirão da GG.

A artista classifica o show como: “noite de glória”, um trocadilho simples do nome dela com o sentimento glorioso da união público e palco. Ela sabe bem que o que faz é especial, tudo estava ensaiado até o mínimo detalhe para que a experiência fosse tão potente como a carreira da cantora. As músicas são únicas e ganham muito mais pressão e intensidade do que se ouvidas no streaming, por exemplo.

A cantora terminou o show falando que nunca vai esquecer a noite que viveu. Com a praia de Copacabana cheia, o público, mesmo debaixo de chuva, que deveria agradecer à cantora. Uma vez que Gloria Groove deu um espetáculo realmente inesquecível neste domingo no Rio de Janeiro.