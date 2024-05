Karoline Lima, que se envolveu em uma nova polêmica com o ex, Éder Militão, envolvendo a briga na Justiça entre eles, chamou atenção ao ter feito confissões inéditas em tono do atual relacionamento com Léo Pereira, jogador do Flamengo.

Em entrevista ao portal Gshow, a influenciadora digital relembrou o início da relação entre os dois, em dezembro de 2023, após uma interação que partiu do craque dos gramados. "Eu, que não sou boba nem nada, olhei o perfil dele, uma graça, e respondi: ‘oi, Leonardo’. E aí continuamos conversando'", contou ela.

Karoline Lima revelou que, de início, havia negado um convite de encontro feito por Léo Pereira. "Eu dei um bolo nele, porque ele me chamou para jantar e eu falei que não ia rolar. Vai que saem fotos, essas coisas e o povo já ia me casar com ele sem eu ter nada com ele", disse ela, que então se encontrou com o amado posteriormente.

"Ele, quando me viu, eu belíssima, ele já se apaixonou. Ele também uma graça, não podemos negar", brincou Karol, que assumiu o relacionamento com Léo Pereira apenas no Réveillon. "E só foi sair porque o bendito do Xand Avião viu a gente ficando, e soltou: ‘ei, Karoline e Léo’. E aí todo mundo olhou para a gente e viu a gente ficando", relembrou.

O post Karoline Lima faz confissão sobre namoro com Léo Pereira, em meio à polêmica com ex foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.