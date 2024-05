Primeiro eliminado do BBB 24 posa pelado e exibe "harmonização" no bumbum - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Maycon Cosmer, que foi o primeiro eliminado do BBB 24, protagonizou um ensaio nu para mostrar aos fãs, o resultado de sua ‘harmonização glútea‘. O procedimento foi realizado pelo cirurgião plástico Dr. Paulo Martin.

Para o ex-BBB, a mudança física refletiu diretamente em sua autoestima: "Desde que fiz a harmonização, me sinto muito mais confiante e feliz com meu corpo. Minha autoestima aumentou muito" afirmou Maycon.

O ex-BBB explicou que a escolha de posar nu foi deliberada, uma manifestação contra o estigma associado aos homens que optam por procedimentos cosméticos historicamente associados às mulheres.

"Quis trazer um pouco dessa crítica de que homens podem fazer procedimentos estéticos, sem todo esse tabu em torno da nudez masculina" explicou. "Por incrível que pareça, ainda é comum ouvir comentários maldosos sobre homens que se cuidam e que buscam melhorar algum aspecto do corpo", disse o ex-brother, destacando a importância de normalizar o autocuidado masculino.

A harmonização glútea, um procedimento cada vez mais popular entre os homens, visa aprimorar a estética dos glúteos de maneira natural e proporcional ao corpo. "Maycon é um dos muitos famosos que têm aderido a essa tendência, buscando sempre realçar a beleza natural com a ajuda de técnicas modernas e seguras", explicou o Dr. Paulo, especialista responsável pela intervenção.

Além do aumento dos glúteos, o Dr. Paulo Martin revelou que Maycon também se submeteu a uma lipoaspiração para definir seu abdômen. "A gordura do abdômen foi direcionada para o bumbum num procedimento conhecido como lipoenxertia. Aproveitamos a gordura do abdômen para aplicar nos glúteos", ressaltou. "Estou muito satisfeito com o resultado e quero inspirar outras pessoas a buscarem aquilo que as faz se sentirem bem" completou Maycon.

Maycon Cosmer (Fotos: Divulgação/Marcelowisoski @maaw)