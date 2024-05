Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (30/5)

Aos poucos.

Data estelar: Mercúrio e Urano conjuntos; Lua quarto minguante em Peixes.

Deixa de lado os empreendimentos que só tiverem te brindado com dores de cabeça e problemas, porque nem sempre a persistência é uma virtude, há muitos casos em que ela é apenas expressão de teimosia, e que por meio dela eventualmente tu até podes realizar conquistas, mas a um preço que não fará valer a pena todo o empreendimento.

Chega uma hora em que se torna necessário desistir e se engajar em planejamentos diferentes, ou simplesmente inventar um novo objetivo para, aqui e agora, começar a se organizar através de pequenos movimentos. Sem fazer alarde, sem chamar a atenção, sem pedir palpite para que as pessoas não compliquem o que poderia ser bastante simples.

Assim, de pouco em pouco, sem fanfarra nem muito charme, tu realizarás o que de outra maneira teria custado caro e não teria valido a pena.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de todas as mudanças, inconvenientes e particularidades que não tinham sido percebidas, as coisas avançam da melhor maneira possível, mesmo que os trancos e solavancos pareçam dizer o contrário. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Talvez você nunca tenha imaginado se encontrar na situação atual, e isso faça você resistir a aceitar que, eventualmente, seria bom estar nessa condição. É tudo uma questão de dobrar a aposta, em vez de ficar na retranca.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que sua alma não precisa tomar nenhuma decisão definitiva de imediato, mas observar o fluxo de acontecimentos fazendo contas minuciosas antes de se lançar à ação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Entre as pessoas sempre haverá conflitos, porque, ainda que elas falem da mesma coisa e compartilhem objetivos em comum, há uma motivação oculta em cada indivíduo de receber valorização e respeito das outras pessoas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quanto mais ordenados forem seus movimentos, melhor será o caminho, porém, isso não significa que você não deva improvisar quando os planejamentos falharem, porque a criatividade há de ser preservada sempre.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Projete sua mente para o futuro mais distante possível, porque, ainda que a imaginação seja impraticável de imediato e não sirva para solucionar nada do que acontece agora, o exercício brindará com leveza e alegria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Melhor enfrentar logo a contrariedade das pessoas que imaginaram que você não mudaria de ideia, do que você arcar com o ônus de ver sua alma envolvida em processos em que não acredita mais como acreditava no passado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Construir relacionamentos é o que acontece depois que as pessoas superam o encantamento mútuo, e se dedicam a perceber todas as nuances das suas personalidades, e o que, verdadeiramente, elas fazem com isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Algumas pessoas servem aos seus propósitos e são úteis, essas é melhor manter por perto. Outras, no entanto, só servem aos propósitos delas e, por isso, consomem recursos e não agregam nada ao seu caminho. Distância.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Eventualmente, pode se tornar necessário mudar seus planos, mas deixe isso para o último momento, por enquanto continue em frente com as atitudes e planejamentos que deixam sua alma confortável e segura. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Repetir o que deu certo no passado não é garantia de você obter os mesmos resultados. Há coisas que precisam ser revistas, e a vida tem seu jeito peculiar de fazer com que você perceba essas nuances. Acompanhe.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar dos pesares e de todos os contratempos, tudo continua fluindo da melhor maneira possível, que provavelmente não é aquela que você planejou, mas é a que os mistérios da vida dispõem. Confiança na vida.