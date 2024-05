No Rancho Fundo: Após barraco com Deodora, Zefa Leonel humilha Seu Tico Leonel - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Globo Andrea Beltrão, Alexandre Nero e Debora Bloch

Zefa Leonel (Andrea Beltrão) mostrará ser bastante ciumenta em No Rancho Fundo. Após saber por Tia Salete (Mariana Lima) que o marido não dormiu em casa e sentar a mão em Deodora (Deborah Bloch), em plena chuva, a matriarca toma uma atitude radical.

Assustado, Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) tenta se explicar no quarto do hotel São Petersburgo. "Eu juro por Deus que não sabia quem ela era, Zefa Leonel", dirá ele ao afirmar que não sabia que Deodora era a pior inimiga da esposa.

Revoltada e se sentindo traída, Zefa Leonel manda Seu Tico cair fora do local. "Seu Tico Leonel, pegue suas coisas e tome seu rumo", dispara. "Tu nunca falou assim comigo", responderá Seu Tico ainda assustado com a garimpeira, segundo resumo do Gshow.

"Saia!", dirá Zefa Leonel fora de si. "Eu te amo", responde Seu Tico. Mas a garimpeira é dura na queda. Após a saída dele, Zefa Leonel acaba caindo no chororô com a boba Quinota (Larissa Bocchino), que dará colo para mãe.

