Ex-BBB 24 desabafa após expor dívida financeira por conta do reality

Michel Ribeiro, ex-participante do BBB 24, foi o 11º eliminado do reality show, com saldo de um dos que mais faturaram, principalmente por ter garantido um carro enquanto estava no programa. No entanto, ele revelou que acumulou uma dívida financeira durante o confinamento.

Em entrevista ao portal E-investidor, o professor explicou: "Você precisa ter uma equipe que possa te assistir 24 horas por dia. A internet é muito rápida e uma pessoa não dá conta de tudo o que acontece na casa", disse o ex-BBB.

Leia mais: Lauana Prado expõe ataque homofóbico sofrido com ex em show

Durante o BBB 24, Michel acumulou cerca de R$ 260 mil em prêmios, sendo R$ 240 mil por conta de um carro e os outros R$ 20 mil em dinheiro. No entanto, ele contou que a dívida do pagamento da equipe de mídias sociais chegou ao patamar de R$ 60 mil.

Após a repercussão, Michel contou que ainda não conseguiu quitar a dívida por completo, mas está no processo. "Graças a Deus está dando tudo certo, já consegui pagar uma parte, tenho como pagar! E que fique bem explícito que eu não reclamei", explicou ele, através das redes sociais.

Leia mais: Geisy Arruda dá zoom no decote e deixa marquinha de sol à mostra

O post Michel, do ‘BBB 24’, desabafa após expor dívida financeira por conta do reality foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.