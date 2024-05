Exposição celebra as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos

A exposição Encontros: 200 anos de Amizade Brasil - Estados Unidos será inaugurada hoje, no Palácio do Itamaraty, e segue 30 de junho, com entrada gratuita para celebrar o bicentenário de relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos.

A Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em parceria com a Câmara de comércio para o Brasil (Amcham), organizou um evento com uma série de atividades comemorativas que contemplam as relações bilaterais entre os países. A exposição artística é acompanhada de um seminário, uma missão estudantil para os alunos do curso de Relações internacionais da FAAP, em São Paulo, e o lançamento de um livro acadêmico.

A mostra oferece um vislumbre de obras que contemplam a cronologia da história de diplomacia entre o Brasil e os EUA, com mais de 100 reproduções de fotografias, documentos e obras de arte. Serão expostos objetos presidenciais emprestados do acervo do Palácio do Planalto e vídeos documentais para compor a imersão.

Os destaques da mostra são as reproduções de duas obras do Museu de Arte Brasileira da FAAP, assinadas por Cândido Portinari e Anita Malfatti, artistas brasileiros que tiveram vivências marcantes de estudos nos Estados Unidos.

A presidente do conselho de curadores da FAAP, Celita Procopio de Carvalho, conta que a fundação foi convidada pelo Itamaraty para realizar a parte artística da mostra, abrangendo a museografia e a expografia do projeto. Os 30 alunos paulistas trazidos à capital terão a oportunidade de ter contato direto com relações internacionais do governo graças ao evento.

"Brasília proporciona proximidade com autoridades e organismos políticos internacionais. Isso impacta significativamente o aprendizado dos estudantes. Nessa agenda, eles conheceram o Palácio do Planalto, a Agência de Promoção e Exportação (APEX), a Embaixada do Uruguai e o Congresso Nacional. Eles veem na prática o que aprenderam em teoria em São Paulo. Essa experiência ajuda também na escolha da área de maior interesse após a formatura ", diz a presidente.

Um momento histórico abordado no evento é o reconhecimento formal da independência do país pelos EUA, em 1824, quando o presidente James Monroe recebeu o primeiro-ministro plenipotenciário do Brasil em Washington. A exposição é um convite para todos que desejam se aprofundar na história dos laços culturais entre os dois países.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Encontros: 200 anos de Amizade Brasil - Estados Unidos

De 29 de maio a 30 de junho, no Palácio do Itamaraty (Térreo), no horário de funcionamento do local. Entrada gratuita.