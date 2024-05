No remake de Renascer, a personagem Teca, interpretada por Livia Silva, passa por diversas reviravoltas ao longo da trama. Diante disso, muitas pessoas ficam curiosas para saber o que acontece com ela no final da novela.

A resposta para essa pergunta pode ser definida com base no que aconteceu na versão original da trama, exibida em 1993. Na obra de Benedito Ruy Barbosa, Teca (Paloma Duarte) era uma adolescente que vivia nas ruas e acabou engravidando do seu "príncipe" Du.

Assim como no remake, ela foi acolhida por Buba (Maria Luisa Mendonça) e depois se mudou para a fazenda de José Inocêncio (Antonio Fagundes), alegando que estava grávida de José Venâncio (Taumaturgo Ferreira).

Na trama original, Teca descobre que Du, o pai do seu filho, morreu em uma chacina no Rio de Janeiro. Devastada, ela permanece na fazenda junto com Buba, que, nesse ponto, está em um relacionamento com José Augusto (Marco Ricca).

Com quem Teca fica no final de Renascer?

Se Bruno Luperi, autor do remake, não fizer alterações, Neno (Gabriel Lima) e Pitoco (Juan Queiroz) também irão para a fazenda, e Teca se apaixonará por Pitoco. No entanto, José Inocêncio desaprovará esse romance e proibirá o casal de se encontrar.

Depois de dar à luz seu filho, que recebe o nome do fazendeiro, Teca decide fugir da fazenda com Pitoco, deixando o bebê, chamado Netinho, sob os cuidados de Buba. No final da trama, Buba e José Augusto vivem felizes, criando o filho de Teca juntos.

Teca (Lívia Silva) com Neno (Gabriel Lima) e Pitoco (Juan Queiroz) (Foto: Globo)

O post Renascer: Saiba com quem Teca fica no final da novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.