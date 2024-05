Giovanna Ewbank revela locais 'inusitados' onde fez sexo com Bruno Gagliasso

O casal Giovanna Ewbank, 37, e Bruno Gagliasso, 42, listaram os locais mais inusitados onde já fizeram sexo. A revelação ocorreu durante o programa Surubaum, que eles apresentam, lançado na última terça-feira (28/5).

Segundo a apresentadora, os dois já tiverem relações em uma escada de incêndio, na casa de amigos, em uma praia deserta, dentro do carros e em baladas. "Em 14 anos de casamento tem que inventar bastante coisa", afirmou Giovanna.

Desde que o programa foi lançado, Giovanna e Bruno já revelaram alguns aspectos sobre o relacionamento deles. A cada episódio eles recebem outros famosos para discutir sobre diversos temas além do sexo.

No programa de terça, em que receberam Luis Miranda e Dani Calabresa, Giovanna revelou também que, por causa do programa, ela descobriu que transou com mais pessoas do que imaginava. "Eu descobri aqui nesse programa Surubaum que pelo jeito eu transei com mais pessoas do que eu imaginava, porque o sexo não é só penetração", contou.