Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (2/6)

Riqueza interdependente.

Data estelar: Júpiter e Plutão em trígono.

O planeta Terra é de uma riqueza inigualável em nosso sistema solar e nossa humanidade reconhece essa condição, mas, como ainda insiste em se espelhar no mundo selvagem dos animais, se comporta como se tivéssemos de competir entre nós, como indivíduos e nações, para desfrutar das riquezas e, como resultado desse convencimento equivocado, se arma até os dentes para intimidar os “outros”.

Assim, ninguém é rico, somos todos miseráveis, porque até as pessoas e nações privilegiadas materialmente precisam viver com medo de perder o que conquistaram intimidando os “outros”.

Uma parte de nós é selvagem e competitiva, mas não está aí nossa riqueza, que se encontra na outra parte de nós, que é capaz de perceber e viver com intensidade a interdependência de tudo e todos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É muito o que está em jogo nesta parte do caminho, e isso provoca ansiedade, porque a alma reconhece que, do teor das escolhas que faça agora, será o exato resultado que colherá no futuro, que nem é tão distante assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O destino parece sorrir a você nesta parte do caminho, mas é importante você não se deitar a descansar, porque o sorriso é um convite a redobrar esforços e a se manter vigilante para não perder as oportunidades.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que haja inúmeros obstáculos e dificuldades atrapalhando você, isso não há de ser motivo de desânimo, porque o que acontece nesta parte do caminho é apenas um detalhe dentro do panorama mais amplo do seu destino.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma experimenta tamanha comoção que não atina a fazer nada, fica perplexa e imóvel, vendo a realidade se desenrolar diante de si como se fosse um filme. Mas não é.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O sucesso alheio não há de se tornar motivo de inveja, mas de incentivo para você se aproximar das pessoas necessárias às suas pretensões e estabelecer com elas alianças e parcerias para o futuro. Aí sim!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Em primeiro lugar, faça o necessário para acalmar a ansiedade, procure experiências que brindem com alegria, porque aí sim, em segundo lugar, com o coração tomado de alegria, você saberá fazer as escolhas com sabedoria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Organize e planeje todas as ações que forem pertinentes para que as boas ideias se transformem em obras consumadas, porque, então, sua alma mostrará ao mundo tudo que, por enquanto, é uma boa emoção no mundo subjetivo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Entre seguir em frente e ficar na retranca, opte dessa vez pela primeira alternativa, porque por piores que sejam os resultados, ainda assim serão melhores do que amargar depois o arrependimento de não ter agido.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Supere os ressentimentos que nunca foram devidamente elaborados na sua alma, e tente se reaproximar das pessoas das quais você nunca deveria ter se afastado, mas que por diversas razões isso aconteceu.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure se focar no que esteja ao alcance de suas possibilidades, porque, mesmo que pareça pouco, será suficiente para dar passos seguros e construir um destino melhor, sem se lançar a aventuras inconsequentes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As ideias são concepções de realidades possíveis e desejáveis, mas não têm o poder de se realizarem por si sós. É para isso que você encarnou num corpo mais ou menos saudável, para que lhe sirva de instrumento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Mantenha a clareza que permite que sua alma se mantenha confiante, apesar de não haver argumentos racionais para isso, muito pelo contrário até. Não se trata de racionalidade, mas de se integrar ao mistério.