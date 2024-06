Daniel Santiago agita show na 713 norte neste sábado (1°/6)

Brasília é uma fábrica de talentos musicais. Porém, artistas da cidade que ganham o Brasil e o mundo nem sempre reinvestem essas conquistas em portas abertas para a capital. Daniel Santiago pensa ao contrário e, mesmo fazendo sucesso até fora do país, gravando com Eric Clapton e tocando em alguns dos mais importantes palcos do mundo, quer movimentar a cidade. Por esse motivo, ele fará dois shows em menos uma semana, um hoje, com a dupla 'akhi huna no Zepelim, e outro na quarta com o próprio quinteto na Infinu.

Guitarrista e violonista reconhecido internacionalmente, Daniel Santiago é um dos maiores nomes da música instrumental de Brasília nas gerações mais recentes. O músico tocou com uma grande variedade de nomes, de Eric Clapton, passando por Hamilton de Holanda chegando aos mais jovens como Pedro Martins. Agora, aposta em mais dois jovens da cidade, o duo 'akhi huna de JP e JD Mansur. "Sou fã dos meninos do 'akhi huna, acho que eles tão fazendo um som bem legal e, sempre que eu posso, apresento eles para outras pessoas", conta em entrevista ao Correio.

O instrumentista tocou e tem contato recorrente com os dois músicos de Sobradinho e decidiu que queria um palco para poder colocar todas essas ideias para fora. "Esse show do sábado, nós vamos levar a experiência que já tivemos juntos para um palco", pontua. "Criamos uma amizade musical que eu espero que dure bastante ainda", complementa.

Na quarta, decidiu que faria o próprio show na Infinu, com o quarteto formado por Felipe Viegas, Henrique Alvim, Pedro Miranda e Renato Galvão. "É um show que tem a cara do rock progressivo e uma pegada setentista", explica o artista. "A gente vai tocar um repertório de coisas que estou compondo para os meu próximo disco, além de faixas dos meus álbuns Union e Songs for tomorrow. É um trabalho de música instrumental com uma densidade harmônica e melódica, ao mesmo tempo bastante dançante e fácil de ouvir ", complementa.

As iniciativas fazem parte de uma tentativa de Santiago de movimentar a cidade que parecia parada. "A cidade parecia asfixiada, muito por causa da pandemia, mas também por conta do clima hostil na cidade", reflete o músico, que acredita estar fazendo um novo movimento. "Brasília tem a vocação de misturar e a gente tem que explorar mais isso. Nesse sentido, o projeto é o início de um tipo de encontro de transformação, experimentação e mistura de influência. Por isso, é muito importante", completa.

Daniel Santiago e 'akhi huna

Hoje, no Zepelim (713 Norte), às 20h. Os ingressos custam R$ 30 e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Daniel Santiago e quinteto

Quarta-feira (5/6), na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul), às 20h. Ingressos custam a apartir de R$ 25 e estão disponíveis na plataforma Sympla.