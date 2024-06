Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (3/6)

Futuro dinâmico.

Data estelar: Mercúrio ingressa em Gêmeos em trígono com Plutão.

Os argumentos que utilizas para te preocupar podem até ser legítimos e consistentes, mas não te ajudam a seguir em frente, ao contrário, te amarram a condições que vão se consolidando apesar de haver alternativas mais dinâmicas que poderiam contribuir para saíres do enredo.

É bastante comum que nossa humanidade castigue a si mesma se amarrando a âncoras que a afundam mediante o triste convencimento de que essas lhe servem de salva-vidas para se manter na superfície.

Questiona tuas preocupações, desintegra esse idílio nefasto que preservas com os argumentos que te afundam, e te dedica a fazer algo dinâmico para colocar em marcha as alternativas que se apresentam o tempo inteiro. Em vez de namorar com tua ansiedade, te lança ao futuro dinâmico com entusiasmo e ousadia.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Continue negociando, evite se precipitar na direção de definições que ainda precisariam amadurecer melhor para se tornarem conclusivas. É melhor não cair na tentação de fazer tudo com rapidez, mas preferir a qualidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sem precipitação, tudo correrá da melhor maneira possível, a qual não é grandiosa nem tampouco uma glória, porém, é o que por enquanto a vida pode oferecer a você, dadas as circunstâncias do mundo atual. É como é.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muita coisa boa e positiva pode ser feita agora por você, em nome de se livrar de amarras desnecessárias. Porém, os ressentimentos chutam contra esse objetivo, e fazem você procurar a vingança. Tudo é destino.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de haver pessoas aparentemente bem intencionadas que estendem a mão, seria melhor você continuar confiando em seu taco e seguir em frente dispensando a ajuda oferecida, mas o fazer com elegância e tato.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Com ajuda, tudo se complica no começo, porque as pessoas se distraem e criam caso umas com as outras, porém, se você teimar em deixar de lado a ajuda oferecida, no fim tudo seria ainda muito mais complicado. Melhor não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O futuro é uma visão, mas ainda que pareça fora do seu alcance, produz sentimentos intensos e vívidos que não podem ser deixados de lado sumariamente, como se não existissem. Use ao seu favor esse ímpeto emocional.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure usar mais a intuição e deixar de lado os planejamentos lógicos, os quais, apesar de estar bem elaborados, não consideram as coincidências que a vida apresenta, e que podem servir para facilitar tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As pessoas falam mais do que a boca, e emitem opiniões com ares de informações comprovadas que confundem e complicam tudo. Dessa vez, faça um favor a si e tome distância das pessoas, só assim refletirá direito.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Compartilhar bons momentos com pessoas queridas é uma experiência revitalizante, mas nem sempre dá para reunir todas elas e, pior ainda, é possível que alguma pessoa chata se misture a elas e venha junto.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça tudo de acordo com o planejamento, porque ainda que pareça haver alguns atalhos disponíveis, esses são enganosos e confundem o que poderia ser fácil e claro. Resista à tentação de se embrenhar por esses atalhos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sempre haverá um medo por aí para escurecer o que de outra maneira poderia ser um cenário sereno e límpido. O medo é fiel companheiro do caminho de nossa humanidade, mas é um péssimo conselheiro. Adeus!

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar dos contratempos e dos sustos, e da sensação de que tudo está indo ao precipício, você verá que a vida é imensamente maior do que seus pressentimentos apocalípticos, e que ela, a vida, sempre encontra um jeito.