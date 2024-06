Madonna, que fez história com show icônico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, agora enfrenta o "surto" de alguns fãs nos Estados Unidos. Alguns americanos tomaram medidas contra os shows da Rainha do Pop por lá, alegando cenas de conteúdo sexual nas apresentações, além dos excessivos atrasos da artista.

A informação é do veículo The Blast. Além da cantora, a sua equipe também é alvo dos processos. Aqui no Brasil, Anitta ironizou o fato da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, que moveram uma ação de repúdio devido às cenas da Rainha do Pop em Copacabana. Sobrou também para Pabllo Vittar.

"Agora a galera tá com tempo, né? (…) Eu fico impressionada com o tempo que a galera tem pra essas coisas. Por exemplo, ao invés de gastar esse tempo ajudando as famílias [vítimas das enchentes] do Rio Grande do Sul… Vamos dispor do nosso tempo pra isso? Vamos trabalhar? Tem tempo para cada coisa, mas se for pra resolver um negócio sério demora, tudo demora, agora pra essa babaquice, tem o tempo. Vai trabalhar, gente! Eu só tive tempo pra ver isso agora, vai arrumar o que fazer, fingir que está trabalhando", detonou a cantora.

O post Madonna é processada por fã após show ousado em turnê foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.