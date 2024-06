Giovanna Ewbank abaixa a calça e choca com barriga negativa - (crédito: Reprodução/ Instagram)

A atriz e youtuber Giovanna Ewbank aproveitou a sexta-feira (31/5), para compartilhar uma selfie nos stories exibindo a barriga negativa usando um top e calça baixa. A esposa de Bruno Gagliasso, mais uma vez, ostentou o novo visual, afinal virou ruiva e alongou os cabelos.

Recentemente, o ator Dudu Azevedo confessou que se relacionou com a youtuber antes dela se aproximar de Bruno Gagliasso.

"Eu fui a última pessoa com quem a Giovanna ficou antes de colar com o Bruno. Eu fiquei um tempinho com a Giovanna antes de eles se juntarem, acho que foram uns dois meses, um mês e meio", começou ele.

"Ela é o máximo. Fico muito feliz de ver a família que eles formaram. Isso só engrandece a todos nós, o fato de sermos amigos e já termos passado pela vida um do outro", reforçou ele.