Globo resgata minissérie icônica de Gloria Pires dos anos 90

O mês de junho já começou e, no próximo dia 10, tem surpresa para os fãs de Gloria Pires. O Globoplay disponibilizará a minissérie Memorial de Maria Moura, 1994, de apenas 19 capítulos na plataforma.

A minissérie marcou o auge de Gloria Pires na Globo, em uma trama baseada no livro de Rachel de Queiroz, que contava a história de uma mulher que lutava contra o sistema em pleno século XIX, e pagou caro por isso.

Por falar em Gloria Pires, a atriz, mesmo sem contrato com a Globo, foi cotada para viver a vilã Odete Roitmann, no remake de Vale Tudo, em 2025. Contudo, muita gente não se empolgou com o nome da artista no suposto elenco.

"Nossa! Do jeito que a Gloria anda preguiçosa nas atuações… acho que não vai entregar não!", detonou um. "A única Odete Roitmann aceitável seria Cássia Kiss", pontuou outro.

Memorial de Maria Moura (1994) pic.twitter.com/bLPECI7FCG — VIVA (@canalviva) September 1, 2023

