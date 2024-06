'Família é tudo': Vênus desmascara e mete a mão na cara de Paulina

Vênus (Nathalia Dill), de Família é Tudo, finalmente acordará ao descobrir que Paulina (Lucy Ramos), foi a grande responsável, mais uma vez, em separar ela de Tom (Renato Góes), e não deixará barato.

Segundo o resumo do site Natelinha, a inocente Laurinha (Sophia Rosa) conta para Tom que a sua mãe, Paulina, saiu cheia de dólares para se encontrar com Patty (Manuela Duarte), a responsável pela execução do plano, que se vendeu pelo olho grande no dinheiro.

Desesperado, Tom convence Vênus a verificar o encontro das duas e finalmente ele consegue! Ambos encontram a cínica da Paulina pagando a comparsa com os dólares. "Então é verdade… Você e a Paulina armaram tudo…", se enfurece Vênus. A ex de Tom se assusta, tenta fugir, mas a mocinha não deixa. "Cê não vai a lugar nenhum, sua desgraçada!", dirá fora de si Vênus.

"O Tom é meu! Cê roubou ele de mim! Sua cadela!", dispara Paulina, completamente descontrolada com sua rival. Enlouquecida, Vênus mete a mão pesada na cara da rival. A vilã tenta correr, mas a mocinha joga ela literalmente no chão. "Cê não vai embora sem antes falar comigo!", falará Tom irritado.

