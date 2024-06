Flávia Alessandra desabafa sobre comparações com a filha, Giulia Costa

Flávia Alessandra abriu o coração sobre a maternidade. A atriz, que é mãe de Giulia, de 24 anos, e de Olívia, de 13, comentou como é a relação com as filhas, e de que forma lida com a exposição da maternidade na mídia.

Em entrevista ao jornal O Globo, a esposa do apresentador Otaviano Costa desabafou sobre as comparações assíduas feitas com a primogênita, fruto da antiga união com o falecido diretor Marcos Paulo (1951-2012).

"É uma coisa horrível. Eu não leio, mas é lógico que atinge a minha filha. A internet tem um lugar de ser território de maldade, de muita tristeza e insatisfação das pessoas", lamentou Flávia Alessandra. "Elas depositam a amargura ali e não se expõem. Vira terra de ninguém. Eu vivo falando para ela: ‘Tenta não ler, não olhar. Porque você vai encontrar muita coisa legal, mas também vai encontrar muita gente amarga no meio do caminho’. E é claro que mexe com a gente, lógico que isso mexe com qualquer um", disse a atriz.

Mãe coruja declarada e figura presente na vida das filhas, Flávia Alessandra ainda comentou como reagiu ao fato de Giulia Costa ter decidido morar sozinha, e o surgimento da síndrome do ‘ninho vazio’. "Não bateu por aqui. Tanto eu quanto o Otaviano fomos para o mundo muito cedo. Começamos a trabalhar e ficamos independentes muito cedo. Então, acho que a gente estimula isso nelas também. Ter independência e liberdade foi fundamental para mim, então, a gente apoiou", explicou ela.

