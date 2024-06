Oruam quebra o silêncio sobre gravidez de suposta amante: "Uma doida"

O rapper Oruam utilizou as redes sociais nesta última terça-feira (4/6), e se manifestou em torno dos rumores de que seria pai do filho de uma internauta chamada Jenny, que afirmou estar grávida dele.

De acordo com os prints divulgados pela jovem, através do X (antigo Twitter), após o teste de gravidez ter dado positivo, ela teria realizado um exame de DNA, e supostamente confirmado a paternidade do cantor, que vive um relacionamento sério com a estudante Fernanda Valença, há cerca de cinco anos.

Através dos Stories do Instagram, Oruam se manifestou e negou veemente a informação. "Fake filha da put*. Uma doida tá falando que está grávida de mim, tem umas mulas na internet que acreditam na fofoca. Eu não escrevo nem certo, então não acreditem em fofoca de internet, é tudo mentira", disse, revoltado.

O filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho (CV), vive um relacionamento de longa data com Fernanda Lacerda. A influenciadora digital, inclusive, é seguida por quase 3 milhões apenas no Instagram. Ela ganhou notoriedade pela produção de conteúdos de moda, beleza e mundo animal.

