Bi, Valesca Popozuda expõe ficada com mulher comprometida

Valesca Popozuda não esconde para ninguém o quanto é bem resolvida na vida amorosa. A funkeira, que é bissexual assumida, relembrou algumas aventuras que já viveu, e relembrou uma ficada com uma amiga do seu filho, Pablo Gomez, de 24 anos.

Em entrevista à revista Quem, a artista assegurou que possui uma relação de cumplicidade com o herdeiro, e detalhou a experiência com uma amiga dele, que era comprometida na época.

"Realizei um desejo"

"Já faz muitos anos. Foi ele que me apresentou uma amiga dele. Na época, ela estava até com o namorado e ele mesmo falou: ‘O sonho da minha namorada é te dar um beijo’. Eu fui lá e dei um beijo no rosto dela, ela virou e falou: ‘Não, é na boca’. Dei um beijo na boca. Foi muito rápido. Realizei um desejo", disse Valesca Popozuda. A cantora revelou que sua primeira experiência com uma mulher aconteceu em uma festa de Réveillon.

"Virei um Réveillon ficando com uma menina. Eu fui viver, deixo as coisas acontecerem. Não é algo programado: hoje eu vou pegar a mulher, hoje eu vou pegar um homem. Não. Aconteceu, tudo é sobre química. Desejo é o principal de tudo. Só fui ser feliz", disse a dona do hit ‘Beijinho no Ombro’, que está solteiríssima atualmente.

