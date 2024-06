"As Leis de Gaga" - Ocupa" promete festa gratuita por oito horas no Guará

O Teatro de Arena do Guará recebe, neste domingo (9/6), a segunda edição do evento "As Leis de Gaga" - Ocupa. Com uma proposta única de celebrar a diversidade e honrar a história, cultura e conquistas da comunidade LGBTQIAP+, o encontro, que ocorrerá das 14h às 21h, promete uma jornada de arte, música e expressão.



Com uma homenagem voltada à cantora pop Lady Gaga, o evento irá explorar as diversas eras da artista e incorporar elementos marcantes de sua trajetória. Serão oito horas de festa, totalmente gratuita e aberta à comunidade em geral. Além de muita música envolvente e performances vibrantes, haverá espaços de convivência, food trucks e atividades culturais para todos os presentes.

Para Caco Lelis, idealizador do evento, essa é uma oportunidade de celebrarmos nossa diversidade, honrarmos nossa história e fortalecermos os laços de inclusão e respeito. "Estamos emocionados em trazer novamente o evento 'As Leis de Gaga' - Ocupa para o coração da nossa comunidade", afirma.

O "As Leis de Gaga" - Ocupa tem como objetivo atuar na descentralização e democratização de acesso à bens culturais no DF e Entorno, buscando ocupar espaços públicos para valorizar e expandir a cultura LGBTQIAP+.





Serviço







"As Leis de Gaga" - Ocupa

Quando: 9 de junho, das 14h às 21h

Onde: Teatro de Arena do Guará

Link para retirada do ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/as-leis-de-gaga-ocupa-segunda-edicao/2465189?referrer=www.asleisdegaga.com.br