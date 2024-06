Vídeo: Lucas Souza se manifesta após ser hospitalizado

Lucas Souza reapareceu nas redes sociais neste domingo (9), para tranquilizar os fãs. No sábado (8), o ex-participante de A Fazenda 15 foi hospitalizado após ter uma crise de ansiedade. Ele passou mal após ter um antigo caso com o designer de moda Laéllyo Mesquita exposto pela jornalista Fabia Oliveira.

Por meio do Instagram e do X, Lucas disse que já está melhor: "Passando aqui para falar para vocês que está tudo certo. Quero agradecer às mensagens de carinho. Não estou 100% ainda, mas hoje tenho um compromisso de trabalho", disse ele.

"O médico me falou para ficar em repouso, mas eu vou porque eu amo o que eu faço e, independentemente de qualquer coisa eu não vou parar", afirmou.

Oi, gente! Quero agradecer muito por todo carinho, obrigado mesmo, de coração. Eu ainda não estou 100%, e embora a recomendação médica tenha sido ficar de repouso, eu preciso cumprir com meus compromissos de trabalho. pic.twitter.com/yIwMZokitU — Lucas Souza (@lucassouzaofl) June 9, 2024

Mais cedo, a equipe de Lucas Sousa também divulgou um comunicado informando sobre a alta do influenciador: "Bom dia, pessoal! Obrigada pela preocupação e pelas mensagens de apoio, isso é muito importante para o Lucas. Passando aqui para tranquilizar vocês, ele já está em casa melhorando e tentando voltar aos poucos para a rotina de trabalho", dizia a nota.

O que aconteceu com Lucas Souza?

No sábado (8), a jornalista Fábia Oliveira do portal Metrópole divulgou um vídeo com registros íntimos de Lucas Souza com Laéllyo Mesquita. Por conta da exposição, o ex de Jojo Todynho acabou sofrendo uma crise de ansiedade e precisou ser hospitalizado.

"Lucas foi hospitalizado após sentir fortes dores no peito e na cabeça, dificuldade de respiração e espasmos musculares. Ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão. Lucas está medicado e segue em observação na unidade hospitalar onde se encontra enquanto aguar sua pressão arterial voltar ao normal", informou a equipe do ex-militar em nota.

Em entrevista à Quem, Laéllyo Mesquita confirmou ter vivido um romance com Lucas durante 6 meses, pouco antes dele entrar em A Fazenda 15, no ano passado: "Nós conhecemos em um niver do Lucas. Passamos mais ou menos seis meses [juntos]", disse o rapaz. Ele também contou sobre o motivo do término: "Mentiras, não aceitação, confusão, tanta coisa".

Lucas Souza revelou que se identificava como bissexual ou panssexual em abril deste ano: "A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso. Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado", declarou ele na época.

O post VÍDEO: Lucas Souza se manifesta após ser hospitalizado e ter antigo caso com Laéllyo Mesquita exposto foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.