Fabiana Justus celebra alta hospitalar após internação: "Graças a Deus"

Fabiana Justus celebrou sua alta hospitalar com gratidão após ser internada nesta semana, compartilhando sua felicidade nas redes sociais: "Cheirinho de casa… Graças a Deus tive ALTA!!! Obrigada mais uma vez pelas orações sempre!!! Vocês são incríveis!’".

A influenciadora digital, que passou por um transplante de medula óssea, explicou aos seguidores sobre a internação e tranquilizou que suas filhas estão com a avó enquanto se recupera, esperando logo retornar ao convívio familiar.

Apesar do imprevisto, Fabiana mantém o otimismo e planeja passar o Dia dos Namorados em casa com sua família, recordando que esta data não foi sempre fácil para eles no passado.

"Já tivemos algumas zicas". Com uma atitude positiva e determinação, ela espera logo estar totalmente recuperada e aproveitando os momentos em família.

