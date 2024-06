Lembra dela? Adriana Birolli impressiona com clique em barco de luxo

Adriana Birolli, atriz, nesta quinta-feira (13), postou um compilado de fotos e vídeos em um barco de luxo. De biquíni azul e saída estampada, a ex-global mostrou o corpão em Recife, Pernambuco.

"Uau", "Maravilhosa", "Linda", "Aproveite!", "Até o pezinho é lindo", "Linda é sensual", "Simplesmente maravilhosa", "Gatona", "Sempre gatona e sensual", dispararam os seguidores.

Recentemente, Adriana Birolli causou polêmica numa entrevista ao podcast Papagaio Falante. Ela comentou que, na época da novela Viver a Vida, sofreu nas mãos de uma atriz veterana.

"Teve atriz, sim, [com alto ego]. O que é teu, é teu, ninguém leva. Teve atriz mais velha que queria causar, que brigava com as novas, que não dava muito espaço. Tinha uma que entrava no carro com umas outras três, super novas, que tavam começando, e dizia: ‘Eu não quero ouvir um pio até chegar no Projac’. Se fosse eu nesse carro, eu falaria: ‘Se enxerga querida, pega um taxi’", disparou.

