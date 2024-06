Sophia Abrahão diz que Sérgio Malheiros recebe nudes de homens e faz confissão sobre sexo com ator - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros, que estão juntos desde 2014, participaram nesta semana, do programa "Quem Não Pode Se Sacode", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Durante o game, exibido no GNT, a atriz fez algumas revelações sobre a vida íntima com o ator.

Ela contou, por exemplo, que Sérgio costuma receber muitos nudes de outros homens nas redes sociais. "Tem uns pintos de vez em quando sim, Sérgio", revelou Sophia, entregando que costuma fiscalizar as mensagens do marido.

"É mais homem que manda para mim? Nenhuma mulher?", quis saber Sérgio Malheiros. A social media que cuida da rede social do ator estava presente na plateia e confirmou a informação.

Em outro momento, Sophia Abrahão fez algumas confissões sobre a vida sexual com Sérgio Malheiros. Ela contou que, na hora H, geralmente "transa, come e dorme".

Fernanda Paes Leme, então, questionou se ela costuma fazer sexo de olhos fechados. Foi neste momento que a atriz respondeu: "Também aberto, mas é uma coisa que eu fecho os olhos quando faço. O mesmo prazer da comida, eu faço ‘hummm’ (imitou, fechando os olhos). Nossa, imitei! Eu me arrependi muito disso", disparou ela, aos risos.

