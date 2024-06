Festa Fuazeiro comemora 20 anos de Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro

Há 20 anos nascia Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, grupo de cultura popular que presenteou Brasília com mitos, ritmos e figuras inspiradas na riqueza e diversidade do Cerrado. Para celebrar essa moderna tradição — patrimônio cultural imaterial do DF —, o Centro Tradicional de Invenção Cultural, sede do grupo, recebe a comunidade candanga para uma extensa programação.

O Fuazeiro, festa popular, que faz um lindo louvor à capital do país, compõe um amplo e festeiro projeto batizado de 'Festas Vivas', projeto realizado pela Artise e pelo Centro Tradicional de Invenção Cultural em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e com o GDF.

Além de comemorar o aniversário do grupo, que nasceu em dezembro de 2004, há exatos 20 anos, a festa Fuazeiro é uma homenagem a Seu Estrelo, filho de Sinha Laia, figura sagrada do Mito do Calango Voador. A história, inventada por Mestre Tico Magalhães, narra o surgimento do mundo, do Cerrado, de Brasília e fundamenta toda a manifestação cultural da tradição candanga.

Orquestra Alada Trovão da Mata (foto: Claraboia Filmes )

Assim como o Fuazeiro, a Festa de Abrição, realizada em abril, e a Festa Alada, em setembro, as tradicionais festas cerratenses estão prestes a serem incluídas, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, no Calendário Oficial de Eventos do DF. O Projeto de Lei foi encaminhado para a CCJ — Comissão de Constituição e Justiça — para exame e parecer.

“A existência de nossa brasilidade só é possível por causa de nossas festas populares. Enquanto a ciência estuda a matéria e o indivíduo, as festas tradicionais buscam o espírito e o coletivo. É o que temos de mais poderoso para a construção de um Brasil original e inventivo”, ressalta Mestre Tico.



O criador do grupo e de todo o Mito do Calango Voador também será homenageado neste 20º aniversário. A festa celebra outro importante marco e reconhecimento para a trajetória do grupo e do Mestre: a entrega do Título de Cidadão Honorário para Tico Magalhães, honraria concedida pela CLDF.

Cantor e rabequeiro pernambucano Maciel Salú (foto: Facebook/Reprodução)

Como não poderia ser diferente, em 2024, o aniversário de Seu Estrelo representa mais uma oportunidade criada pelo grupo para promover diversidade e cultura no DF. Entre as estrelas locais, está a tradicional sambada do próprio grupo e a Orquestra Alada Trovão da Mata. Diretamente de Pernambuco, o Fuazeiro recebe Maciel Salú, mestre de maracatu-rural, rabequeiro, cantor e compositor.

“Vinte anos de Seu Estrelo são 20 anos de luta pela cultura popular. Tico é uma pessoa por quem tenho muita admiração. Ele e todo o grupo sempre tiveram muito carinho e respeito pela família Salustiano. Para mim, será uma honra muito grande trazer o show 'Ogum' para essa comemoração. Vinte anos não são 20 dias”, afirma Maciel Salú.

Serviço - Festa Fuazeiro



15 de junho • sábado

19h - entrega de Título de Cidadão Honorário para Mestre Tico Magalhães

20h - Orquestra Alada Trovão da Mata

21h30 - Maciel Salú (PE)

23h Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro e convidados

Local: Centro Tradicional de Invenção Cultural, 813 Sul.

Instagram: @CentroDeInvencao e @SeuEstrelo