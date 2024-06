Karoline Lima rebate acusações, traz novos fatos e acusa Éder Militão

A influenciadora digital Karoline Lima, de 28 anos, está em uma batalha judicial com o jogador Éder Militão, de 26 anos, pai de sua filha Cecília, de 1 ano. Em seu contra-ataque, Karoline acusa Militão de litigância de má-fé, argumentando que ele não cumpre as obrigações de cooperação e causa prejuízos.

A defesa de Karoline rebate diversas acusações de Militão, como a falta de cooperação nas visitas à filha e a mentira sobre o suporte familiar em São Paulo. Além disso, alega que Militão expõe Cecília a situações inadequadas, como ficar acordada durante festas e sendo filmada por estranhas. A defesa destaca que Militão tem tentado impedir a mudança de Karoline com Cecília do Rio de Janeiro para São Paulo, argumentando que ela é quem suporta a maior parte dos custos, enquanto o jogador contribui significativamente menos.

Apesar de Militão alegar preocupação com a rotina da criança e o convívio com os avós paternos, a defesa argumenta que a mudança não afetará o padrão de vida de Cecília. Segundo o processo, Militão, cujo salário diário no Real Madrid é de R$ 100 mil, propôs que Karoline se mudasse para uma casa mais simples em Pirituba, o que a defesa considera uma tentativa de atingir Karoline através da filha.

A influenciadora busca garantir um plano de convivência que proteja Cecília dos impactos das disputas judiciais e assegure um ambiente estável para seu desenvolvimento. A defesa de Karoline ressalta que seu objetivo é sempre o melhor interesse da filha, mantendo um ambiente seguro e adequado para o crescimento dela.

