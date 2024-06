Organização Box Cultural retoma o comando do Cine Brasília

Numa parceria com duração de três anos, a organização da sociedade civil Box Cultural retoma o comando do Cine Brasília, ladeada pela Secretaria de Cultura (Secec). Com programação especial, hoje, a partir das 18h, na EQS 106/107, o público poderá conferir o longa Meu sangue ferve por você, em sessão incrementada pela participação de integrantes da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. "Na nova proposta, há ganho abrangente e continuado, dada a oferta de uma estudada programação regular. Com a previsibilidade ajustada e sedimentada, haverá reforço na democratização do acesso", explica a diretora do espaço, Sara Rocha.

Prioridades estão à vista, na gestão: uma meta será a captação complementar para trocar as poltronas do local e ainda modernizar o café. "A vocação do Cine Brasília é ofertar uma programação cinematográfica de qualidade para todos os públicos. É importante destacar que só este cinema consegue trazer, de maneira pragmática e incluída, os curtas-metragens na programação regular. Pretendemos intensificar parcerias de gratuidade, num local que já costuma trazer ingressos populares", informa Sara Rocha.

O programa de fidelidade Loucos por Cinema abrigará cadastramento de entidades e, como estratégia, trará carimbos que, acumulados, gerarão novos ingressos e recompensas da Cineloja (anexa). "Buscaremos a fidelização de público, com maior movimentação nas estratégias de redes sociais e a incorporação de uma série de mostras paralelas", prevê a diretora. Um formulário de solicitação de pauta, para sacudir uma participação ativa e democrática, será incluído nas futuras atividades propostas, entre as quais, as formativas.

"Nessa gestão, incrementaremos a missão e o desejo de tornar as sessões cada vez mais cheias e o público mais integrado com a programação, aumentando o público e incrementando o acesso de maneira realmente efetiva ao cinema nacional e mundial. Haverá a ampliação da chamada de curtas-metragens, em cumprimento à lei", observa Sara. Mesclado, nas faixas etárias e em gostos pessoais, o público será o foco, diante de curadoria eclética. "Pretendemos incentivar ainda mais o acesso de crianças e jovens, com ênfase nessa faixa etária infantil. Vamos programar filmes mais infantojuvenis, na faixa das 14h, para estimular este público", conclui.