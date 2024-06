Cine Brasília, sob nova condução, terá festa na quarta-feira (19/6)

Cena do filme 'Meu sangue ferve por você', com Filipe Bragança - (crédito: Mar Filmes/Divulgação)

"É uma alegria ver o Cine Brasília, reabrindo, e com o filme Meu sangue ferve por você! Se trata de um espaço fundamental para o cinema brasileiro e para a cultura de Brasília. O filme vai encontrar um grande público nessa sala", aposta Felipe Lopes, diretor da Vitrine Filmes integrada ao evento que ocorre nesta quarta (19/6, a partir das 18h). No dia 20 de junho (às 10h), diante da visibilidade da reabertura com a gestão compartilhada da Box Cultural e da Secec, Felipe dará masterclass sobre distribuição e mercado. "Se trata de uma questão importantíssima em um momento em que lutamos para que nosso audiovisual se conecte com o público e tenha meios e incentivo para isso", observa.

A formação e o pensamento sobre particularidades do cinema nacional caem como luva na nova proposta de programação, num crescente, inclusiva e acessível para o espaço, como conta Sara Rocha, diretora da OSC Box Cultural, entidade que responde pela curadoria. "Para o Cine Brasília, buscamos acrescentar a composição de títulos oriundos da produção independente nacional e internacional, e que ainda como alternativa para a ocupação massiva de sala (de 600 lugares). Queremos ainda títulos a serem oferecidos também para contemplar os públicos que não têm recursos para ir ao shopping, e pagar um ingresso de R$ 50, R$ 60 por pessoa", reforça Sara Rocha.

Retrato de uma fase intensa na vida do cantor Sidney Magal, Meu sangue ferve por você será apresentado com estrutura de festa: o maestro Claudio Cohen (da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Claudio Santoro) diz que tudo trará relevância maior para o importante elemento do cinema — a trilha sonora. "Sob o aspecto da formação instrumental, será algo intimista, pois se trata de um grupo camerístico e não sinfônico, que foi destacado para apresentar a música. Foi produzido, especialmente para o evento, um arranjo da música-tema do filme", comenta o maestro. Filipe Bragança e Giovana Cordeiro, protagonistas, além de cantarem no evento, falarão do processo de produção, ao final.



"Apesar de estarmos com um grupo menor (no palco), a força da própria música e a elaboração do arranjo, junto à performance dos cantores, será bem impactante", adianta Cohen. Num total, nove músicos estarão presentes e a condução será feita, claro, por Cohen. "Dos instrumentos que compõem a orquestra, dois instrumentistas estarão nos violinos, um na viola, um no violoncelo, um no contrabaixo, um no trompete, um na bateria e um percussionista", enumera o maestro.

Cine Brasília (EQS 106/107).

A partir de terça-feira (18/06)

às 14h, início da venda dos ingressos no Cine Brasília e abertura de vendas no portal Ingresso.com

Na quarta-feira (19/06)

às 18h, abertura da cerimônia; às 19h, apresentação da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro; às 19h30, exibição do filme Meu sangue ferve por você, e às 21h, bate-papo com atores Filipe Braganca, Giovana Cordeiro e diretor da Vitrine Filmes, Felipe Lopes. Mediação da atriz Gabriela Correa.