Burro que inspirou personagem de Shrek enfrenta problemas de saúde

Perry, burro que serviu de modelo para personagem do filme Shrek - (crédito: Divulgação/Barron Park Donkeys)

Perry, o burrinho que inspirou a construção do personagem do Burro, o melhor amigo do ogro Shrek, passa por problemas de saúde e precisa de doações para tratamento. Aos 30 anos, o animal vive na Barron Park Donkeys, uma fazenda especialmente de burros em Palo Alto, na Califórnia.

Com idade avançada, Perry sofre de síndrome de Cushing equina, uma doença hormonal causada pela produção excessiva de cortisol. Em entrevista ao Washington Post, Jenny Kiratli, cuidadora dos animais, estima que são necessários US$ 40 mil por ano para cuidar da saúde de Perry e cobrir demais gastos com ele e com os burros Buddy e April.

Em maio, a Câmara Municipal de Palo Alto aprovou um subsídio de até US$ 10 mil para a Barron Park Donkeys. Nesse modelo de financiamento, a doação estatal deve ter o valor igual às doações feitas pela comunidade dentro de um prazo estipulado. O prazo para as doações é até 23 de julho. Na última atualização, na sexta-feira (14/6), a organização anunciou que foram arrecadados cerca de US$ 8,5 mil.

A organização onde vivem Perry, Buddy e April sobrevive de doações e da venda de artigos produzidos no local.

Modelo

Em 2001, Perry recebeu visitas e “modelou” para a Pacific Data Images. À época, estava sendo produzida a primeira animação de Shrek e a empresa buscava analisar melhor a fisionomia de um burro e saber como eles se movimentavam.

No entanto, a participação não beneficiou Perry e a fazenda. Segundo a própria organização, a empresa doou somente US$ 75 para o local e não citou o burro nos créditos.