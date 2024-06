O humorista Carlos Alberto da Silva, popularmente conhecido como Mendigo, foi preso nesta terça-feira (18) após passar dois anos foragido. Carlinhos, como também é chamado, acumulava uma dívida de R$ 246,9 mil de pensão alimentícia devida ao filho Arthur.

O comediante ganhou notoriedade por suas participações no programa "Pânico" e em reality shows, marcando presença no cenário humorístico brasileiro. Carlinhos começou sua carreira como office-boy na Jovem Pan, mas rapidamente se destacou e integrou a equipe do "Pânico" de 2003 a 2007.

Durante esse período, ele criou personagens icônicos como Silvio Santos Reptiliano, Sérgio Mallandro, Merchan Neves e Presidente Molusco. Além disso, ele fazia parte do quadro "Vô, num vô" ao lado de Vinicius Vieira, conhecido como Mano Quietinho. Seu talento e carisma conquistaram uma legião de fãs e solidificaram seu nome no humor brasileiro.

Após deixar o "Pânico", Mendigo participou da primeira edição do reality show "A Fazenda", onde alcançou a terceira colocação. A temporada foi vencida pelo ator Dado Dolabella, com a cantora Danni Carlos ficando em segundo lugar. A participação de Carlinhos no reality show ampliou ainda mais sua visibilidade, mostrando ao público um lado mais pessoal e humanizado do humorista.

Ex-Fazenda Carlinhos Mendigo foi preso em São Paulo por não pagar pensão do filho. O humorista deve mais de 200 mil reais. pic.twitter.com/wCVKP3YDtZ — Central Reality (@centralreality) June 18, 2024

O post Ex-Pânico, Carlinhos Mendigo é preso por dever mais de R$ 200 mil de pensão ao filho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.