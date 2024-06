Antonio Banderas vai participar da final da 'Dança dos Famosos'

O ator espanhol Antonio Banderas confirmou, segundo o jornal O Globo, que vai participar da final da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. O astro, no entanto, não esclareceu se vai se apresentar. A final está prevista para 7 de julho.



Leia também: Internautas se irritam com suposta escalação de Cauã Reymond no remake de Vale Tudo

No programa de 19 de maio, Luciano Huck tinha convidado a apresentadora Fátima Bernardes para dançar tango com Antonio Banderas. Ela aceitou, mas disse que era melhor trocar por bolero.

Ela ACEITOU o desafio! A Fátima Bernardes vai dançar um bolero com ninguém mais que Antonio Banderas na final da #DançaDosFamosos ???? #Domingão pic.twitter.com/eqVInYKFmp — TV Globo ???? (@tvglobo) May 19, 2024

Seguem na disputa Lucy Alves, Tati Machado, Amaury Lorenzo e Barbara Reis.