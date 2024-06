Casa de Jorge recebe MIV e Valentines Band na Terça D'Rock

A Casa de Jorge - famoso reduto do samba no Distrito Federal - recebe, nesta terça-feira (25/6), a partir das 18h, a quarta edição da Terça D'Rock. Para está noite, as bandas convidadas são a MIV e a Valentine Band.

A parceria com a Capital do Rock Produções propõe levar bandas autorais combinadas com covers para um novo público. A entrada custa R$ 10.

O projeto é uma oportunidade para novos artistas do gênero se divulgarem a um público diferenciado. Localizada no SAAN, a Casa de Jorge topou a parceria, abrindo mais um espaço nobre para o ressurgimento da cena de novas bandas, que vêm aumentando nos últimos anos.

Misturando o melhor do blues, jazz, R&B e do rock, a Valentine Band está no mercado desde 2016. Nesse período, o grupo tem se dedicado a realização de shows em importantes pubs e eventos.

Surgindo como grande destaque na cena local, a MIV traz ao palco da Casa de Jorge composições vibrantes e um show que promete movimentar o público com canções autorais. Ele foi uma das selecionadas para o Fest Rock Brasília, entre 200 bandas concorrentes, e destaque do evento realizado recentemente na Torre de TV.