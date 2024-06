Fafá de Belém sofre acidente doméstico e cancela compromissos

Na noite desta quarta-feira (26), Fafá de Belém compartilhou um incidente inusitado que a obrigou a cancelar compromissos importantes. A cantora revelou ter sofrido uma queda em casa devido a um descuido com seu próprio tapete: "Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos. Vocês sabem que eu sou desastrada. E desse tropicão tive uma lesão no joelho", explicou em um vídeo no Instagram.

O incidente resultou em um cancelamento de sua participação no Festival Folclórico de Parintins, além de uma viagem planejada a Portugal para gravar um especial sobre Amália Rodrigues.

Veja também: Fafá de Belém se revolta e faz cobrança após ficar de fora do Rock in Rio

Fafá lamentou as circunstâncias: "Estou super chateada, tinha programação intensa com pessoas que amo, lugares que amo, mas não vou poder cumprir porque tive que fazer radiografia, tomografia e o médico prescreveu repouso absoluto."

Com humor característico, a artista de 67 anos brincou com a situação, destacando que não usa botox e pedindo desejos de boa recuperação: "Desejem uma boa recuperação para mim, porque vou ficar com um mau humor do cão por ter que ficar um mês sem poder mexer o joelho." Fafá de Belém demonstrou seu lado humano ao lidar com o imprevisto de forma franca e transparente, ressaltando a importância de cuidar da saúde em qualquer idade.

O post Fafá de Belém sofre acidente doméstico foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.