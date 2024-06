Jojo Todynho enfrenta ladrões em Paris: "Pickpocket! Pega ladrão"

A cantora Jojo Todynho passou por um susto durante sua estadia em Paris, na França. Em seu Instagram nesta quarta-feira (26), ela relatou que estava caminhando pelas ruas da cidade com sua amiga Renata Branco quando quase foi vítima de um furto. Jojo enfrentou os ladrões e declarou estar pronta para brigar. "Renata segurou a bolsa e eu quase peguei os pickpocket. Eu ia dar um (gesto de soco)… Dei uma olhada Brasil, Renata segurou a bolsa e eu já estava pronta. Que aventura. São cara de pau", relembrou.

Desde que passou por uma cirurgia bariátrica e perdeu mais de 50 kg, Jojo mencionou que está com mais mobilidade, o que a ajudaria a perseguir os ladrões, se necessário. "Agora que eu estou com mobilidade, estou correndo legal. Eu não estou fazendo esteira à toa. Eu ia correr, gritando, ‘Pickpocket. Pega ladrão! Polícia’. Ia ser uma loucura", explicou a cantora, destacando seu preparo físico renovado.

Veja também: Jojo Todynho revela ter ‘sofrido humilhação’ ao tentar ver Monalisa em viagem a Paris

Jojo está em Paris para participar da Semana de Moda, aproveitando a oportunidade para visitar o Museu do Louvre na última segunda-feira (24). Ela compartilhou com seus seguidores que enfrentou dificuldades para ver o famoso quadro Mona Lisa. A obra de Leonardo da Vinci, considerada a mais famosa do mundo, atrai cerca de 20 mil visitantes por dia, e Jojo teve que lidar com essa multidão para conseguir ver a pintura de perto.

"Estou sofrendo uma humilhação desde ontem para ver a Mona Lisa. Nós [ela e sua amiga e nutricionista Renata] compramos ingressos VIP, mas agora tem que ligar", disse a artista em seu Instagram, expressando seu descontentamento com a situação. Jojo também refletiu sobre como seria diferente se tivesse privilégios maiores. "Agora eu estou aqui pensando: Se eu fosse filha da Beyoncé, não estaria passando por essa humilhação. Eu queria mesmo é ter nascido uma ‘nepobaby’ e viver nesse nepostismo do privilégio", completou, referindo-se aos filhos de celebridades que têm acesso facilitado a diversas oportunidades.

O post Jojo Todynho enfrenta pickpocket em Paris foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.