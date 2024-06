Celebração italiana: a festa do cinema em Brasília, em mostra especial

Esqueça os três gols de Paolo Rossi, nas quartas de final da Copa de 1982, a hora é celebração, que vem pelo cinema, com a nova edição da 8 1/2 Festa do Cinema Italiano, a partir de hoje, na capital, com uma dezena de filmes que trazem desde nomes recém-projetados na sétima arte até o veterano Marco Bellocchio (à frente de O sequestro do Papa).

A memória afetiva da clássica música Il mondo (Greco, Meccia e Fontana), consagrada em meados dos anos 1960, puxa a ligação com o filme O divino Zamora, atração desta quinta (27/6), às 14h, no Cine Cultura Liberty Mall e que será exibido ainda sexta-feira, 28/6 (16h15, no Liberty) e às 17h (no Cinesystem Brasília). O filme teve produção em 2024, e marca a estreia de Neri Marcorè (também ator) na direção. Na trama, o intelectual Vismara (Alberto Paradossi), um contador que segue para Milão, atrás da irmã Elvira e de novo emprego, topa com os fortes sentimentos por Ada (Marta Gastini). Sem muito jeito para o futebol, ele cai nas graças de um industrial de traços visionários e obcecado pelo esporte.

Se os filmes localizam públicos em tempos e novos espaços, o sucesso de Ainda temos o amanhã, no Cinesystem Brasília (nesta quinta, 27/6, às 17h30) e ainda no Cine Cultura Liberty Mall, às 20h40, celebra tópicos como a ruptura machismo, e num período atrelado à Segunda Guerra, onde, vale a lembrança, o Brasil esteve na Itália, com a Força Expedicionária Brasileira, num teatro bélico amenizado por pracinhas e ainda com destaque para o grupamento de enfermeiras brasileiras.

À parte do nazifascismo, a diretora e atriz Paola Cortellesi toma conta da trama (e conduz) na pele de Delia, casada com o abrutalhado Ivano (Valerio Mastandrea, e que se afirma como uma peça-chave na vida de todos que a cercam. O ápice do filme demonstra, em coreografada cena, toda a problemática que cerca recorrentes agressões de potenciais feminicidas que abusam do amor das mulheres. Preferido do público, pelo David di Donatello (maior prêmio de cinema italiano), o longa ainda venceu nas categorias: roteiro, nova direção e atriz.

Frames do orgulho

No mês do orgulho LGBTQIA+, o Cine Brasília (EQS 106/107) traz títulos associados à questão, em programação especial: nesta quinta e sexta (27 e 28/6)hoje e amanhã, será possível assistir a títulos recém-integrados às grades de cinema do país. Tudo o que você podia ser (de Ricardo Alves Jr.) passa às 18h15, tendo por centro as intensas mudanças nas vidas das atrizes que protagonizam a fita. Já às 20h é a vez de 13 sentimentos, título de Daniel Ribeiro, sobre relações gays frente ao uso de aplicativos de encontros. Protagonizado por Kristen Stewart, O amor sangra (de Rose Glass) é o título das 16h20. Ainda no cinema, há opção infantil (Kung Fu Panda 4), às 10h, e um filme de curta-metragem (Moventes), exibido às 14h, antes da sessão especial de A hora da estrela, baseado em Clarice Lispector, e estrelado por Marcélia Cartaxo.