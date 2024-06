Em 100 capítulos, ‘Família é Tudo’ se torna segundo maior fracasso da década no Ibope

Família é Tudo chegou ao centésimo capítulo com saldo de elevação na faixa das sete, mas ainda assim, com sinais de fracasso. A novela, criada e escrita por Daniel Ortiz, segue cravando médias acima de sua antecessora, Fuzuê (2023), mas aquém do esperado pela Globo.

Com o capítulo exibido nesta última sexta-feira (28), a trama chegou ao número 100 com uma média parcial de 20,2 pontos na Grande São Paulo, segundo dados consolidados do Kantar Ibope, empresa que afere a medição de audiência das emissoras de televisão no Brasil.

No comparativo com Fuzuê, que foi concluída com 19,2 pontos, Família é Tudo já elevou a audiência da faixa em cerca 4,5%. A marca, no entanto, é a segunda pior desta década, alcançada por uma produção inédita veiculada no horário até então.

No ranking, Salve-se Quem Puder (2020), também assinada por Daniel Ortiz, continua em primeiro lugar, com 27,1 pontos, seguido por Vai na Fé (2023), com 23,3, Cara e Coragem (2022), com 20,7, e Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), com 20,5 pontos.

