Daniel Rodrigues e Teresa Lopes mostram o encontro do samba com o jazz no CCBB

Daniel Rodrigues e Tereza Lopes: encontro do samba com o jazz no CCBB - (crédito: Daniel Rodrigues )

A quarta semana do Festival Superjazz é atração desta quarta-feira no CCBB Brasília. Os shows dos convidados desta semana serão abertos com um sunset do DJ Dudão a partir das 17h, seguido de uma apresentação do Coletivo Superjazz. O line-up da noite encerra-se com Daniel Rodrigues e Teresa Lopes em um encontro de ritmos brasileiros e jazzísticos.

O festival ocorre ao longo de sete semanas nos jardins do CCBB, sempre às quartas-feiras, em celebração ao jazz e à música afro-brasileira. A última edição contou com shows de DJ Odara, Real Gang com Vinicius Chagas e Indiana Nomma. Para unir estilos, gerações e artistas do gênero musical, as apresentações nos gramados ocorrem de forma gratuita.

Daniel começou a carreira musical no violão, mas apaixonou-se instantaneamente pelo trombone do avô, encontrado em casa, no primeiro sopro. Ao lado de Teresa, o trombonista promete um show repleto de jazz fusion, caracterizado pela mistura de estilos musicais. "A fusão mistura o gênero com elementos atuais da evolução tecnológica, como o sintetizador, o teclado e a guitarra distorcida. É dançante e pop", explica Daniel.

O músico paulistano reside em Brasília há sete anos e já se considera um brasiliense, que admira a mistura cultural da cidade. O repertório de Daniel inclui músicas instrumentais do disco autoral, composições ainda não lançadas e um arranjo especial para Teresa. O samba característico da cantora também estará presente.

"Vamos trazer um pouco de Billie Holiday, Amy Winehouse, Norah Jones e Raul de Souza, grande trombonista brasileiro", antecipa Daniel. Ele pretende que o público se sinta acolhido no show. A personalidade e trajetória profissional de ambos os musicistas foram considerados na criação da apresentação em conjunto.

Daniel ressalta que a importância do evento foi comprovada pela própria superlotação do CCBB nas edições passadas: "Quarta-feira não é um dia propício para festivais, é um dia útil, e, mesmo assim, o local encheu de público." Ele enaltece o Coletivo Superjazz por fornecer oportunidade para os artistas terem contato com a audiência.

Conhecida em Brasília por cantar samba em bares da cidade, Teresa traz a música afro-brasileira em herança ancestral: "Ela faz parte da minha vida desde quando era pequena. Sempre esteve no meu contexto." Ela passeia por vários universos musicais e sente-se feliz pelo convite do trombonista de misturar-se com o jazz.

As influências da cantora são as grandes damas do jazz Aretha Franklin, Dionne Warwick, Diana Ross e até as modernas, como Beyoncé. "Essas negras maravilhosas que vieram botar suas artes no mundo!", exclama. O samba encontrará o jazz na performance dupla.

Teresa convida todos para conferir a apresentação preparada com bastante carinho. "Brasília respira cultura. Todas as vertentes têm um público, seja samba, jazz ou choro. O festival é ótimo para a cena da cidade", arremata.

Superjazz festival

De 12 de junho a 24 de julho, sempre às quartas-feiras, a partir das 17h, na área externa do CCBB Brasília. Ingressos gratuitos mediante retirada do site ou bilheteria física do CCBB, disponíveis a partir das 12h do dia anterior a cada evento. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.